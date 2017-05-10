Olay, Ahmet Demirtaş'ın oturduğu Hastane Caddesi üzerindeki Muhittinbey Apartmanı'nda meydana geldi. Epilepsi hastası Demirtaş, oğlunun evde uyuduğu sırada evinin penceresinden beton zemine düştü. Çevredekilerin haber vermesiyle gelen 112 Acil ekibi, Demirtaş'ı İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne kaldırdı. Demirtaş, doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
Epilepsi hastası adam evinin penceresinden düşerek öldü
10.05.2017 - 17:35 | Son Güncelleme: 10.05.2017 - 17:35
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bolu'da epilepsi hastası 46 yaşındaki Ahmet Demirtaş, 5'inci kattaki evinin penceresinden düşüp öldü.
Etiketler : epilepsi hastası,haberler,öldü,pencereden düştü,
472211 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/472211.aspx
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