Olay, Ahmet Demirtaş'ın oturduğu Hastane Caddesi üzerindeki Muhittinbey Apartmanı'nda meydana geldi. Epilepsi hastası Demirtaş, oğlunun evde uyuduğu sırada evinin penceresinden beton zemine düştü. Çevredekilerin haber vermesiyle gelen 112 Acil ekibi, Demirtaş'ı İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne kaldırdı. Demirtaş, doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.