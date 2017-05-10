Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

INTERSTENO Türkiye Temsilciliği'nden yapılan açıklamaya göre, internet üzerinde yapılan finallerde derece alabilen bin 197 yarışçı arasında Türkler 3 şampiyonluk, 4 ikincilik, 6 üçüncülük alarak takım sıralamasında bu yıl da dünya şampiyonluğunu kazandı.



Anadil ve çok dilli (17 dil) ayrımıyla iki yarış türünde ve 4 yaş kategorisi ile yapılan toplam 8 yarıştaki en iyi 3'er yarışçıya verilecek 24 madalyanın 13'ünü Türkler kazanarak takım halinde de dünya şampiyonu oldu.



Tüm kategoriler genelinde ülke sıralamalarında, Türkiye'nin ardından, Çek Cumhuriyeti 4, Japonya 2, İtalya 2, ABD 1, Kanada 1, Hırvatistan 1 madalya ile sıralandı.



Şampiyonda 0-12 yaş kategorisi anadil yarışında Afyon'un Şuhut ilçesi Fatih Ortaokulu'ndan Onur Demirbaş, 0-12 yaş kategorisinde çok dilli kategorisinde Kayseri'nin Yahyalı ilçesi Hacı Hasan Efendi İmam Hatip Ortaokulu'ndan Ahmet Yasin Akmeşe, 17-20 yaş kategorisinin anadil yarışında, İstanbul 75. Yıl Cumhuriyet Mesleki Teknik Anadolu Lisesi'nden Kerem Yaprak birinci oldu.