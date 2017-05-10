Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul’un Şişli ilçesine bağlı Nişantaşı'nda, dün akşam saatlerinde su almak için bir fast-food restoranına giden 7 yaşındaki Polat Kara'nın sırtına, iddiaya göre, restoran çalışanı kadın tarafından kaynar su atıldı.

Sağ omuzu ve sırtı yanan çocuk, hastanedeki tedavisinin ardından psikolog eşliğinde Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü Çocuk Büro Amirliğinde ifade verdi.

İşlemlerin ardından annesiyle eve dönen Polat Kara, gazetecilerin soruları üzerine olayı anlattı.

Su almak için fast-food restoranına gittiğini belirten Kara, "Su aldım dışarı çıkıyordum. Oradaki abla bana çok kızdı. 'Çık dışarı' dedi. Sıcak suyu üzerime döktü. Belim yandığı için korktum ve ağladım" diye konuştu.





Anne İpek Kaya ise hurda ve kağıt toplayarak geçimlerini sağladıklarını ve olayın ardından çok korktuğunu belirterek, şunları anlattı:

"Biz eşimle orada kağıt topluyorduk. Yedi yaşındaki çocuğum bizimle beraberdi. Çocuğum susadığını ve su alacağını söyledi. Ben de kendisine para vererek gönderdim. Çocuk iş yerinden suyu aldıktan sonra çalışan çocuğun üzerine kaynar su döküyor. Çocuk orada bağırınca bir müşteri yardımcı oluyor. Çocuğu alarak hastaneye götürüyor. Biz de çocuğumuzu aradık bulamayınca polisler getirdi. Biz suyu atan kişiden şikayetçi olmadık. Ama işyerinden şikayetçiyiz. Böyle bir kişiyi işyerlerinde çalıştırdıkları için."





Baba Ümit Kara da su almaya giden çocuklarının dönmemesi üzerine telaşlandıklarını belirterek, oğlunun yaşanan olayın ardından hastaneye götürüldüğünü öğrendiklerini aktardı.

Olaydan sonra gözaltına alınan restoran çalışanı ise Harbiye Polis Merkezindeki işlemlerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesine sevk edildi.