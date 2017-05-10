Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Adana'da bir marketten 2012 yılında içki çaldığı gerekçesiyle Erdemli 1'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde tutuksuz yargılanan Soner Gülnaz'a 5 yıl 3 ay hapis cezası verildi. Cezası Yargıtay'ca onanan Gülnaz, teslim olmadı.



Dudaklarına kalıcı dolgu yaptığı kadınların hastanelik olmasının ardından gündeme gelen Soner Gülnaz, Aranan Şahıslar Büro Amirliği'nde görevli polislerce merkez Seyhan İlçesi'ndeki Namık Kemal Mahallesi'ndeki evinde yakalandı. Kendini 'doktor' olarak tanıtıp kadınlara kalıcı dolgu yaptırdığı yönündeki suçlamaları reddeden Soner Gülnaz, Kürkçüler Cezaevi'ne gönderildi.





Ayrıca şüpheli kuaför Soner Gülnaz'ın, hemşire Merve Keleş ile Z.U., C.S. ve eşi G.S.'ye botoks ve silikon dudak dolgusu yapıp, paralarını alarak dolandırdığı tespit edildi.

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında ev ve işyerinde yapılan aramada bulunan tıbbı malzeme ve cihazlara el konuldu. Soner Gülnaz, nöbetçi 6. Sulh Ceza Hakimliği'nce 'dolandırıcılık' ve 'diploması olmadığı halde hasta tedavi etmek veya tabip unvanı takmak' suçlarından tutuklandı.

Gülnaz hakkında halen mağdurlara karşı yaralama eylemleri nedeniyle 'bilinçli taksirle yaralanmaya neden olmak' suçundan ayrı bir soruşturma yürütülüyor.