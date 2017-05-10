Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD’nin Teksas eyaletinde yaşayan Mayra Rosales 467 kilo ile başladığı zayıflama serüveninde 87 kiloya kadar indi. Mayra 2009 yılında dünyanın en kilolu kadını seçilmişti.





Mayra Kilosundan dolayı yürüyemiyordu. Hatta yatağından bile ayrılamıyordu. Doktorlar kadının sayılı günleri kaldığını düşünmeye başladılar.





Mayra, bir trajedi sonrası hayatını değiştirmeye karar verdi. Mayra’nın yeğeni öldürüldü. Başta bütün gözler Mayra’ya çevrildi. Ancak daha sonra çocuğu öldüren kişinin öz annesi olduğu ortaya çıktı ve Mayra suçsuz bulundu.



Mayra, trajedi sonrası hayatını değiştirmeye karar verdi. Mayra, gastrik bypass operasyonu geçirdi ve hızla kilo vermeye başladı.