Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Genel Müdürlükten yapılan açıklamada, Güneydoğu Anadolu'nun güneyindeki illerde sabahtan itibaren saat 18.00'e kadar rüzgarla toz taşınımı beklendiği bildirildi.

Açıklamada, Gaziantep, Kilis, Şanlıurfa ve Mardin'de etkili olması beklenen toz taşınımı nedeniyle görüş mesafesinde azalma, hava kalitesinde düşme gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.