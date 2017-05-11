Edinilen bilgiye göre olay, Trabzon'un Arsin ilçesindeki Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) meydana geldi. Sabah 08.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir sebeple bir mobilya atölyesinde yangın çıktı. Çıkan yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ederken, OSB'nin çevresini yoğun duman kapladı. İtfaiyenin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor. Öte yandan yangın söndürme çalışmaları sırasında bir itfaiye eri yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
Trabzon'da korkutan yangın
11.05.2017 - 10:21 | Son Güncelleme: 11.05.2017 - 10:21
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Trabzon'da mobilya fabrikasında çıkan yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.
Etiketler : trabzon,trabzon yangın,haberler,
472375 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/472375.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER