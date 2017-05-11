Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, 74 yaşındaki S.I., engelli oğluyla birlikte dün sabah saatlerinde merkez Yenişehir ilçesinin yayla olarak bilinen Mehrican Mahallesi'ne gitmek için Emrah Gültekin idaresindeki Büyükşehir Belediyesi'nin halk otobüsüne bindi. Yolda otobüsün arızalanmasından dolayı farklı bir otobüs çağrıldı. Oğlu ve yaşlı kadın ile diğer yolcular gelen otobüse bindirilirken, kadın çantasını ilk arabada unuttu. Bir süre yolculuğuna devam eden kadın, çantasını ilk araçta unuttuğunu fark etti. Bunun üzerine otobüs şoförü aranarak, durumdan haberdar edildi. Olayın bildirilmesi üzerine otobüs şoförü Emrah Gültekin, çantayı muhafaza altına alarak, Makine İkmal Şube Müdürlüğü'ne teslim etti. Burada yapılan ilk incelemede çantada yüklü miktarda para ve altın olduğu görülünce, durum polis ekiplerine bildirildi. İhbarın üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi yönlendirildi. Çok sayıda polis tarafından yaklaşık 1 saat süren sayımda çantanın içerisinde 170 bin 320 lira para, aralarında 18 çeyrek, 2 de tam altın ile kolye, bilezik, yüzüklerin olduğu, piyasa değeri en az 50 bin lira olan ziynet eşyası olduğu belirlendi.

Öte yandan, Büyükşehir Belediyesi yetkilileri de müdürlüğe gelerek olayla ilgili bilgi aldı.