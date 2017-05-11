Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gökhan Binici (37) idaresindeki 09 US 530 plakalı otomobil, Afyonkarahisar-Antalya karayolunun 87. kilometresinde yol kenarındaki cepte park halinde duran boş römorka çaparak şarampole devrildi. Araçta bulunan Suat Ürküt, kaza yerinde hayatını kaybetti. Otomobilde sıkışan sürücü ile Ulviye Binici (78), Necla (43) ve oğlu Görkem Ürküt (14), AFAD ekiplerince çıkarılarak Sandıklı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza yerinde ölen Suat Ürküt'ün eşi Necla Ürküt de hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.