Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, sabah saatlerinde Çıksorut Mahallesi'nde meydana geldi. Bir fabrikada işçi olarak çalışan ve madde bağımlısı olduğu ileri sürülen Hanifi Keser, birlikte yaşadığı annesi Meryem Keser ile dün akşam bilinmeyen nedenle tartıştı. Tartışma sonrası evden ayrılan Hanifi Keser, iddiaya göre bu sabah annesinin olmadığı saatlerde geldiği evin salonunda topladığı eşyaları ateşe verdi. Evden yükselen dumanları gören komşuların haber vermesiyle gelen itfaiye ekipleri yangını müdahale ederek söndürdü. Evde araştırma yapan itfaiye ekipleri, Keser'in banyoda cesedini buldu. İhbar üzerine gelen sağlık görevlileri, vücudunda yanık izi bulunmayan Hanifi Keser'in dumandan zehirlenerek yaşamını yitirdiğini belirledi.



Olay sırasında komşusunda olan anne Meryem Keser ise eve geldiğinde oğlunun ölüm haberiyle gözyaşlarına boğuldu. Sinir krizleri geçiren Keser'i komşuları güçlükle sakinleştirirken, olay yerindeki sağlık ekipleri yaşlı kadına müdahale etti. Keser'in cesedi olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsisi yapılamak üzere Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

