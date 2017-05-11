Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Adana istikametinden gelmekte olan Gökhan U. yönetimindeki 01 RF 444 plakalı otomobil, Kamil Kara Bulvarı Sumbas yol çatı ışıklarında yolun karşısına geçen Osman Gani'ye (49) ait koyun sürüsüne daldı. Çarpmanın şiddetiyle 3'ü keçi olmak üzere 25 küçükbaş hayvan telef olurken, güçlükle durabilen otomobil sürücüsü kazadan yara almadan kurtuldu. Kazayı gören diğer sürücüler sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, yolda güvenlik önlemleri alırken, trafik akışı kontrollü olarak sağlandı. Sürünün çobanı Mahmut Gani (27), koyunları karşıdan karşıya geçirdikleri sırada 25 metre uzaktan gelen otomobile ışık tuttuklarını fakat aracın çok hızlı olduğunu iddia etti.

Kaza yerine gelen sürü sahibinin eşi Günnet Gani (43) ise gözyaşlarını tutamadı. Yakınları Gani’yi teselli etmeye çalıştı. Telef olan koyun ve keçiler, sürü sahipleri tarafından kamyonete yüklendi. Sürücünün 200 promil alkollü olduğu ve ehliyetinin yanında olmadığı öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.