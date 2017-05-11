Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Diyarbakır'da hemşire, vücuduna anestezi ilacı enjekte ederek yaşamına son verdi.Hemşire Saliha Halıcıoğlu, önceki gece, 2 yıldır çalıştığı hastanede bir telefon görüşmesi yaptıktan sonra hızla çıkarak evine gitti. Hacıoğlu'nun telefonlara cevap vermemesi üzerine merkez Bağlar İlçesi'ndeki evine giden yakınları ve arkadaşları, genç hemşireyi hareketsiz halde buldu. İhbar üzerine eve gelen sağlık ekibi, Saliha Halıcıoğlu'nun yaşamını yitirdiğini belirledi. Polis ekibinin incelemesinin ardından Halıcıoğlu'nun cesedi, otopsi yapılmak üzere Diyarbakır Selahattini Eyubi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yapılan otopside, hemşire Saliha Halıcıoğlu'nun vucuduna anestezi ilacı enjekte ederek yaşamına son verdiği belirlendi. Anestezi ilacını çalıştığı hastaneden gizlice aldığı belirlenen Halıcıoğlu'nun Konya Akşehirli olduğu ve 2 yıldır Diyarbakır'da çalıştığı belirtildi.



Halıcıoğlu'nun yıllar önce anne ve babasının ayrıldığı, bu yüzden psikolojik sorunlar yaşadığı öğrenilirken, cenazesi memleketi Konya'nın Akşehir İlçesi'ne gönderilerek toprağa verildi.Polis, genç hemşirenin intihar nedenini araştırırken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.