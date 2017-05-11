Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaza, ilçenin Dikmen mahallesinde meydana geldi. Seyir halinde olan R.B.’nin kullandığı otomobil ile karşı yönden gelen Y.D.’nin yönetimindeki motosikler çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü Y.D. olay yerinde hayatını kaybederken, otomobil sürücüsü ile aynı araçta bulunan A.A., N.B. ve H.B. yaralandı. Yaralılar Çifteler Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.