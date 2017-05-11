Kaza, ilçenin Dikmen mahallesinde meydana geldi. Seyir halinde olan R.B.’nin kullandığı otomobil ile karşı yönden gelen Y.D.’nin yönetimindeki motosikler çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü Y.D. olay yerinde hayatını kaybederken, otomobil sürücüsü ile aynı araçta bulunan A.A., N.B. ve H.B. yaralandı. Yaralılar Çifteler Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Eskişehir'deki kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
11.05.2017 - 12:38 | Son Güncelleme: 11.05.2017 - 12:38
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Eskişehir’in Çifteler ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken 3 kişi de yaralandı.
Etiketler : eskişehir,kaza,trafik kazası haberleri,
472426 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/472426.aspx
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