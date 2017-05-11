Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, saat 10.00 sıralarında Bartın-Kurucaşile yolu Hacımahmut Köyü mevkisinde meydana geldi. Geçen yıl Ağustos ayında meydana gelen sel felaketinde yer yer heyelanların oluştuğu yolun 3 kilometrelik bölümünde çalışma başlatıldı. Yolun onarılmasının ardından istinat duvarı yapımına başlandı. İstinat duvarı için temel çalışması sırasında yamaçtan topkak kaydı. İşçiler 21 yaşındaki Erdal Gören, 34 yaşındaki Okay Tercan ve 35 yaşındaki Mehmet Düşek, kısmen toprak altında kaldı. İş arkadaşları tarafından kurtarılan işçiler çağrılan ambulansla Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan işçilerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.