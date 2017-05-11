Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ali Ağaoğlu’nun Uludağ'daki bu otelinin kaçak olduğu belirtilen 8 bin 500 metrekarelik bölümü yargı sürecinin tamamlanmasının ardından dün Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü tarafından kepçelerle kullanılamaz hale getirildi.





"ÖDENEKTEN SONRA HEMEN YAPILACAK"

Bu işlemin yargı sürecinin sona ermesinden sonra gerçekleştirildiğini belirten yetkililer, "Oteldeki kaçak bölümlerin tamamı, tahsisli alanlar ayrı tutularak yıkılacak. Bu yıkım ise ödenek gönderildikten hemen sonra yapılacak. Ayrıca Uludağ’da, bu durumda bulunan bazı oteller var. Mahkemelerde davalar sonuçlanınca buraları da yıkacağız" dedi.



