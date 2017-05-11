Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, merkez Selçuklu ilçesi Beşyol Kavşağında meydana geldi. İddiaya göre, aile hekimi Aliye Avcı’nın (35) kullandığı 42 FGE 36 plakalı otomobile, arkasından gelen Hasan Ç.’nin kullandığı 42 EM 226 plakalı hafif ticari araç çarptı. Kazadan sonra iki sürücü arasında tartışma yaşanırken, Hasan Ç. yayındaki tabancayla 8 haftalık hamile kadın doktora ateş etti. Yaralı kadın doktor olay yerinde gelen ambulansta yapılan ilk müdahale sonrası Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kurşunun sırtına geldiği öğrenilen kadın doktorun tedavisinin sürdüğü belirtildi. Olay sonrası kaçmaya çalışırken kavşakta görev yapan trafik polislerinin yakaladığı saldırgan sürücü ve arkadaşı İsmail U. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğine götürüldü. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.