Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

San Francisco'da Mayıs 2016'da bir evin tadilatı yapılırken bulunun tabutun sırrı çözüldü.







30 BİNE YAKIN CENAZE KAYDI İNCELENDİ

San Francisco'da bir ev tadilatı sırasında 1876'da öldüğü öğrenilen küçük bir kıza ait tabut bulunmuştu. Tabutu bulan evin sahipleri küçük kız için yeni bir cenaze töreni düzenlemiş ve törene 140 kişi katılmıştı. Kimsesiz çocukların defin işlerini üstlenen Garden of Innocence Project kurucusu Elissa Davey'in, minik kızla alakalı 12 aydır çalışma yürüttüğü ve nihayet bir sonuca vardığı açıklandı. San Francisco'daki kimsesizler mezarlığının arşiv kayıtlarından ve kızın DNA bilgilerinden istifade ederek, küçük kızın Edith Howard Cook olduğu tespit edildi. Davey'in söz konusu tespit için 30 bine yakın cenaze kaydını incelediği kaydedildi.





YETERSİZ BESLENMEDEN 1876 YILINDA ÖLMÜŞ

Küçük kızın, Horatio Nelson ve Edith Scooffy Cook adlı çiftin çocuğu olduğu ve 2 yıl 10 ay 15 günlük iken yetersiz beslemenin sebep olduğu marasmus denilen bir hastalıktan dolayı 13 Ekim 1876'da hayatını kaybettiği bildirildi. Ayrıca küçük kızın saç örneğinin, abisinin bugün hayatta olan torunu Peter Cook'un DNA'sı ile de uyuştuğu ifade edildi.



