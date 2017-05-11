Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Manisa'nın Kula ilçesinde saat 18.00 sıralarında 4 Eylül Mahallesi 237. Sokak üzerinde Emrah Topmedir, çalıştığı iş yerinin arka tarafına aracını park ettiği sırada poşet içerisine sarılmış erkek bebeği fark etti.

Durumu hemen polise bildiren Topdemir, bebeğin sağlık durumunun kötüye gittiğini fark edince bebeği Kula Devlet Hastanesine götürdü.

POLİS, BUNU YAPAN VİCDANSIZLARI ARIYOR

Hastane çalışanları 3 saat önce doğduğu tahmin edilen bebek için seferber oldu. İlk müdahalesi yapılan minik bebek, Salihli Devlet Hastanesine sevk edildi.

Bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis bebeği bırakanları bulmak için çalışma başlattı.