Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesinin tespitine göre, saat 20.58'de merkez üssü Aşkale ilçesi olan 4,7 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.

Depremin 1,3 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.