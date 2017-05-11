Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesinin tespitine göre, saat 20.58'de merkez üssü Aşkale ilçesi olan 4,7 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.

Depremin 1,3 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.