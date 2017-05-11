Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, kaza saat 19.00 sıralarında meydana geldi. Akhisar’dan İzmir istikametine gitmekte olan makinist Ferhat Ören idaresindeki 31002 sefer sayılı 6 Eylül Ekspresi, Akhisar Organize Sanayi Bölgesi içerisinde bulunan hemzemin geçitte Cuma Yılmaz yönetimindeki 50 UR 575 plakalı TIRa çarptı. Çarpışmanın etkisiyle TIRın dorsesi savrulurken, kazada can kaybı ve yaralanma yaşanmadı. Bölgeye çağrılan vinçle TIRın yoldan çekilmesinin ardından treni seferine devam etti.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.