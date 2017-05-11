Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yöneticisi Doç. Dr. Necdet Sağlam, AA muhabirine yaptığı açıklamada, beyin ölümü gerçekleşen İbrahim Erkal'ın saat 22.10'da kalbinin de durduğunu belirterek, vefat ettiğini söyledi.

Sağlam, "Değerli sanatçımız İbrahim Erkal bugün saat 22.10'da kalbinin de durması sonucu vefat etmiştir. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine sabır dileriz." dedi.

Önceki gün beyin ölümü gerçekleşen İbrahim Erkal'ın, tıbbi destek ünitesine bağlı olarak kalp ve diğer organlarının hayati fonksiyonları sürdürülüyordu.