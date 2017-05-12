Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, Kirazlı Mahallesi 1123. Sokak'ta bulunan markette henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye görevlilerinin müdahalesiyle alevler kısa sürede söndürüldü. İş yerinin kullanılamaz hale gelmesine yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.