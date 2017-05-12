Sinir krizi geçiren kadın ofis eşyalarını balkondan attı

Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, saat 20.30 sıralarında Muratpaşa İlçesi Konyaaltı Caddesi'ndeki 8 katlı Salur Apartmanı'nın 4'üncü katında meydana geldi. Petrol ürünleri satışı yapan bir şirkete ait apartman dairesindeki işyerinden gelen gürültü üzerine bina sakinleri ofisi kontrol etmek istedi.

CADDE TRAFİĞE KAPATILDI

Vatandaşlar balkonda elinde tekli koltukla bekleyen Müge Aytürk'ü fark etti. Kadının koltuğu yola atacağını tahmin eden vatandaşlar, durumu polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri caddeyi güvenlik amaçlı trafiğe kapattı.