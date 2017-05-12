Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bağcılar, Kırazlı Mahallesi 1123. Sokak'ta bulunan bir markette saat 03.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyürken olayı fark eden mahalle sakinleri durumu polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alev alev yanan markete müdahale ederek yangını kısa sürede söndürdü. Yangın sonrası markette maddi hasar meydana gelirken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.