Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Aydın'ın Kuşadası ilçesi, sabah saatlerinde meydana gelen depremle sarsıldı. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi'nin tespitine göre, saat 08.55'te merkez üssü Kuşadası olan 4,2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

İZMİR VE ÇEVRE İLLERDEN DE HİSSEDİLDİ

Yerin yaklaşık 10.37 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, İzmir ve çevre illerden de hissedildi.



Kuşadası, en son 8 Mayıs tarihinde, 4.2 şiddetindeki depremle sarsılmıştı.