Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığının koordinesinde Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin bir yıl süren çalışma sonucu Samsun merkezli Ankara ve İstanbul’un da aralarında bulunduğu 13 ili kapsayan Türkiye’nin en büyük fuhuş operasyonu başlatıldı. "Son Kapı 1" adı verilen operasyon eş zamanlı olarak sabah saat 06.00’da başladı. Samsun Emniyet Müdürü Vedat Yavuz’un yönettiği operasyona bin 731 polis katıldı. 731 sanığa yönelik gözaltı kararının verildiği operasyonda internet üzerinde eskort kız ilanı veren 30 internet sitesi yöneticilerinin de aralarında bulunduğu eskort kızlar, bu kızları pazarlayanlar ve ilan verenlerin gözaltına alındığı öğrenildi. Operasyon kapsamında yaklaşık 2 milyon lira mal varlığına el konulduğu belirtildi.

Operasyonun devam ettiği ve çok sayıda kişinin gözaltına alındığı bildirildi.