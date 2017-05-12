Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaza, gece saatlerinde Birecik- Şanlıurfa karayolundaki Arat Dağı yakınlarında meydana geldi. Nizip’te aile ziyaretinden Şanlıurfa'ya dönen 39 yaşındaki Mehmet Güler yönetimindeki plakası öğrenilemeyen hafif ticari araç ile sürücüsü ve plakası henüz belirlenemeyen kamyon çarpıştı. Kazada, şarampole yuvarlanan hafif ticari aracın sürücüsü Mehmet Güler ile yanında bulunan eşi İslim ve çocukları Mehmet Aydın (13) ile Süleyman (19) yaralandı. Kaza sonrası kimliği belirsiz sürücü, kamyonuyla kaçtı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri, yaralıları ambulanslarla Birecik Devlet Hastanesi'ne götürdü. Acil serviste tedaviye alınan yaralılardan İslim Güler doktorlar müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Hastanede tedavileri süren baba ve çocuklarının ise sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Polis, 1 kişinin ölümüne 3 kişinin de yaralanmasına neden olan kazaya karışıp kaçan kamyon sürücüsünü yakalamak için çalışma başlattı.