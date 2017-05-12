Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa Organize Sanayi Bölgesi yakınlarında meydana geldi. TOKİ Lisesinde okuyan öğrencileri İnlice ve Doğanoğlu kırsal mahallelerine götüren Sükrü A.’nın kullandığı 63 S 1463 plakalı servis minibüsü, Organize Sanayi Bölgesinde iddiaya göre lastiğinin patlaması soncu kontrolden çıkarak takla attı. Kazada minibüs sürücüsü yara almazken araçta bulunan 13 öğrenci yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan ambulanslarla Balıklıgöl, Eyyübiye Eğitim ve Araştırma ile Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.