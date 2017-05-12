Alınan bilgiye göre, İnönü Bulvarı Dostlar Kavşağı’nda bulunan alt geçidin Kızılay istikametinde, 6 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Kaza sonucu araçlar büyük hasar alırken, yaralı olmaması sevindirdi. Kaza nedeniyle İnönü Bulvarı, Kızılay istikametine bir süre kapandı.