Alınan bilgiye göre, İnönü Bulvarı Dostlar Kavşağı’nda bulunan alt geçidin Kızılay istikametinde, 6 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Kaza sonucu araçlar büyük hasar alırken, yaralı olmaması sevindirdi. Kaza nedeniyle İnönü Bulvarı, Kızılay istikametine bir süre kapandı.
Başkent’te 6 araç alt geçitte birbirine girdi
12.05.2017 - 17:50 | Son Güncelleme: 12.05.2017 - 17:50
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ankara’da alt geçitte 6 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi.
Etiketler : Ankara,kaza,zincirleme,
472884 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/472884.aspx
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