Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri, organize sanayi otoban yol ayrımında şüphelenerek durdurduğu tırın dorsesinde bulunan 10 lastiğinde ve plakalığının üst kısmında toplam 10 bin 400 paket kaçak sigara ele geçirirken, İncirlik park alanında yabancı plakalı tırlarda ise 98 bin adet kaçak sigara ele geçirildi. Toplamda 108 bin 400 paket kaçak sigara ele geçirilirken, 2 kişide gözaltına alındı.