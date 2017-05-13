Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye'nin batı bölgelerinde insanlar denize girerek serinlemeye çalışırken, Bitlis'te ise halen kar manzaraları görmek mümkün. Her yıl binlerce yerli ve yabancı turistin akın ettiği Nemrut Dağı ve Krater Gölü, mayıs ayının ortalarında bile kardan geçit vermiyor. Yer yer 4 metreyi bulan kar kalınlığı ise görenleri şaşırtıyor. Nemrut Dağı'nın zirvesinde yer alan dünyanın ikinci, Türkiye'nin ise en büyük krater gölünü görmek için gelen vatandaşların araçları, 4 metreyi bulan kar yığınları arasında adeta kayboluyor. Beyaz esaretin halen devam ettiği zirvedeki krater gölü ise güzelliği ve doğallığıyla seyrine doyumsuz bir manzara sunuyor. Mayıs ayında bu doğal güzelliği yerinde görmek isteyen vatandaşlar Nemrut'a akın ederken, yol kenarında bulunan karlardan tatmayı da ihmal etmiyor. Nemrut'un zirvesinde iki mevsimi bir arada yaşayan vatandaşların mutluluğu ve heyecanı ise görülmeye değer görüntüler oluşturdu. Anadolu'nun yeryüzü cenneti olarak nitelendirilen Türkiye'nin en büyük kalderası, mevsimin verdiği güzellikle görenleri kendine hayran bırakıyor.

Mayıs ayının ortaları olmasına rağmen Nemrut'ta halen yaklaşık 4 metrelik kar olduğunu belirten Cengiz Şahin, tüm doğaseverlere yaz ve kış mevsiminin bir arada yaşandığı Anadolu'nun bu cennet köşesini ziyaret etme tavsiyesinde bulundu. Nemrut’ta iki mevsimin bir arada yaşandığını belirten Şahin, “Şu an bulunduğumuz yerde kar kalınlığı 3-4 metreyi buluyor. Mayıs ayında böyle bir manzarayla karşılaşıyor olmak son derece heyecan verici. Bir yandan zirvede kar sefası sürerken diğer yandan ise kaldera içinde yaz havası yaşanıyor adeta. Nemrut Dağı ve Gölü için artık turizm sezonu açılmıştır. Bu vesile ile iki mevsimi aynı anda yaşamak isteyen herkesi bu doğa harikasını görmeye davet ediyoruz” diye konuştu.

Vatandaşlardan Ferruh Doğan ise, mayıs ayının ortasında bulunduklarını ve hala Nemrut’ta metrelerce kar olduğunu söyledi. Doğan, “Bu bizim memleketimiz ayrı bir güzelliğini yansıtıyor. Burada görülmeye değer bir manzara var, herkesi buraya davet ediyoruz” dedi.

Vatandaşlardan Reşit Gücü de, yaz mevsimine sayılı günler kalmasına rağmen Nemrut’ta hala kar olduğunu ifade ederek, “Burada 3-4 metreye yakın kar. Ancak kar tünelleri arasında yollar açılmış durumda. Bizlerde bu yolu kullanarak kalderayı görmeye gidiyoruz” şeklinde konuştu.