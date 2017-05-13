Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, gece yarısı saat 03.00 sıralarında Hacıevhat Mahallesi Ok Meydanı Sokak’ta meydana geldi. Yaşar Paşa’ya ait olan park halindeki araçta yangın çıktı. Alevleri gören komşular, itfaiyeye ve araç sahibine haber verdi. Uykusundan kalkan araç sahibi Yaşar Paşa, polisi arayarak aracının kundaklandığını öne sürdü. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yanan araca tazyikli suyla müdahale edip söndürdü. Yangın sonrası hurdaya dönen aracın 5 bin lira değerinde olduğu öğrenildi. İHA muhabirine konuşan araç sahibi Yaşar Paşa, aracının kimliği belirsiz kişilerce ateşe verildiğini söyledi. Paşa, “Hiç kimseyle bir husumetim yok. Ama birisi tarafından arabam kundaklanmış. Yakanların bulunmasını rica ediyorum” dedi.