Denizli Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Alper'in trafik  kazasında ölümünün ardından yazılan bazı haberler ve sosyal medya  paylaşımlarıyla, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile mücadele edenlerin  itibarsızlaştırıldığı gerekçesiyle başlatılan soruşturma kapsamında, ''terör  örgütü propagandası'' suçundan hakkında işlem başlatılanların sayısı 32'ye  yükseldi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında,  Başsavcı Alper'in ölümüne ilişkin yapılan haberler ve sosyal medyada yazılan  mesajlar tespit edilmeye devam ediyor. Sosyal medyada paylaşım yaparak, ''FETÖ  propagandası'' yaptıkları iddia edilenlerin sayısı 32'ye çıktı.

Savcılık, bu 32 şüphelinin adreslerini tespit ederek, ifadelerine  başvuracak. Şüpheliler hakkında ''terör örgütü propagandası yapmak'' suçundan  işlem yapılacağı öğrenildi.

Başsavcı Alper'in ölümüyle ilgili Cumhuriyet gazetesinin internet  sitesinde iki gün önce yayınlanan habere ilişkin, internet sitesinin genel yayın  yönetmeni Oğuz Güven dün Sabah saatlerinde gözaltına alınarak emniyete  götürülmüştü. Alper hakkında 7 günlük gözaltı süresi alındı.

Ayrıca aynı soruşturma kapsamında, FETÖ yöneticiliğinden hakkında  yakalama kararları bulunan Tuncay Opçin ve emre uslu'ya Başsavcı Alper'in  ölümüyle ilgili paylaşımları hakkında da işlem yapılmıştı.

Denizli'de iki gün önce, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Alper'in 20 AB  548 plakalı makam otomobili, Honaz ilçesindeki Denizli D Tipi Kapalı Ceza İnfaz  Kurumuna gittiği sırada, Merkezefendi ilçesine bağlı Bozburun Mahallesi'ndeki  kontrolsüz kavşakta, Uğur T'nin (53) kullandığı 64 DL 821 plakalı hafriyat yüklü  kamyonla çarpışmıştı.

Kazada, Başsavcı Alper ile şoförü Muzaffer Akşehirli yaşamını  yitirmiş, koruma polisi ise yaralanmıştı.