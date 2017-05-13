Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Denizli Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Alper'in trafik kazasında ölümünün ardından yazılan bazı haberler ve sosyal medya paylaşımlarıyla, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile mücadele edenlerin itibarsızlaştırıldığı gerekçesiyle başlatılan soruşturma kapsamında, ''terör örgütü propagandası'' suçundan hakkında işlem başlatılanların sayısı 32'ye yükseldi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında, Başsavcı Alper'in ölümüne ilişkin yapılan haberler ve sosyal medyada yazılan mesajlar tespit edilmeye devam ediyor. Sosyal medyada paylaşım yaparak, ''FETÖ propagandası'' yaptıkları iddia edilenlerin sayısı 32'ye çıktı.

Savcılık, bu 32 şüphelinin adreslerini tespit ederek, ifadelerine başvuracak. Şüpheliler hakkında ''terör örgütü propagandası yapmak'' suçundan işlem yapılacağı öğrenildi.

Başsavcı Alper'in ölümüyle ilgili Cumhuriyet gazetesinin internet sitesinde iki gün önce yayınlanan habere ilişkin, internet sitesinin genel yayın yönetmeni Oğuz Güven dün Sabah saatlerinde gözaltına alınarak emniyete götürülmüştü. Alper hakkında 7 günlük gözaltı süresi alındı.

Ayrıca aynı soruşturma kapsamında, FETÖ yöneticiliğinden hakkında yakalama kararları bulunan Tuncay Opçin ve emre uslu'ya Başsavcı Alper'in ölümüyle ilgili paylaşımları hakkında da işlem yapılmıştı.

Denizli'de iki gün önce, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Alper'in 20 AB 548 plakalı makam otomobili, Honaz ilçesindeki Denizli D Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gittiği sırada, Merkezefendi ilçesine bağlı Bozburun Mahallesi'ndeki kontrolsüz kavşakta, Uğur T'nin (53) kullandığı 64 DL 821 plakalı hafriyat yüklü kamyonla çarpışmıştı.

Kazada, Başsavcı Alper ile şoförü Muzaffer Akşehirli yaşamını yitirmiş, koruma polisi ise yaralanmıştı.