Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Giresun istikametinden Trabzon istikametine gitmekte olan Erdal İnce (31) yönetimindeki 52 RA 404 plakalı otomobil, Eynesil ilçesi Altınlı Mahallesi Kavşağı'nda aniden yola çıkan Feyzullah Bektaş yönetimindeki 67 ER 223 plakalı otomobile çarptı. Çarpışmanın etkisiyle Feyzullah Bektaş ve Zennure Bektaş otomobilin ön camından fırlayarak etrafa savruldu. Kazazedelere ilk müdahaleyi kaza yerine 50 metre mesafede bir restoranda yemek yiyen Görele Devlet Hastanesi Acil servis doktorları yaptı. Kaza sonrası kalbi duran Feyzullah Bektaş olay yerinde hayat döndürdü. Kazada ağır yaralanan otomobil sürücüsü Feyzullah Bektaş ve eşi Zennure Bektaş sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Görele Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ağır yaralılardan Zennure Bektaş burada tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, Feyzullah Bektaşı’ın ise hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi. Diğer araç sürücüsü Erdal İnce ve araçtaki kardeşi Fatma İnce (28) de kazada yaralanırken, aynı hastanede tedavi altına alındılar.