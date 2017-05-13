Alınan bilgiye göre, Edirne Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı Yenikadın köyü ile Uzunköprü ilçesinde yaptıkları kontrollerde, sınırı yasa dışı şekilde geçmeye çalışan Afganistan, Irak ve Suriye uyruklu 45 kişi tespit etti.
Yakalanan yabancı uyruklular, işlemlerinin adından Edirne Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Edirne'de 45 yabancı uyruklu yakalandı
13.05.2017 - 11:00 | Son Güncelleme: 13.05.2017 - 11:00
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Edirne'de, yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmeye çalışan 45 yabancı uyruklu yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Edirne Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı Yenikadın köyü ile Uzunköprü ilçesinde yaptıkları kontrollerde, sınırı yasa dışı şekilde geçmeye çalışan Afganistan, Irak ve Suriye uyruklu 45 kişi tespit etti.
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473054 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/473054.aspx
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