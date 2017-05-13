Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, Edirne Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı Yenikadın köyü ile Uzunköprü ilçesinde yaptıkları kontrollerde, sınırı yasa dışı şekilde geçmeye çalışan Afganistan, Irak ve Suriye uyruklu 45 kişi tespit etti.

Yakalanan yabancı uyruklular, işlemlerinin adından Edirne Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.