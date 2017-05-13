Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Batman'da düzenlenen operasyonda, 53 bin 374 paket kaçak sigara, 5 ton 696 kilo çay, 17 bin 928 paket kahve ile 47 kaçak cep telefonu ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Kaçakçılık Suçları ile Mücadele Büro Amirliği ekiplerince, kent merkezindeki 21 iş yerine eş zamanlı operasyon düzenlendi. Aramada, 13 iş yerinde toplam 53 bin 374 paket gümrük kaçağı sigara, 5 ton 696 kilogram çay, 17 bin 928 paket kahve, 47 cep telefonu ele geçirildi. Operasyonda, 12 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.