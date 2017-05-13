Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cüneyt Bitikçioğlu İSTANBUL - Gördüklerinin etkisinden uzun süre çıkamayan Atalay, çektiği fotoğrafların sergilerinden elde ettiği gelirle, Somali’de su kuyusu açtırmak için Afrika’ya geri döndü. Hargeisa bölgesine 8 saat uzaklıkta, dört köyün orta noktasına, yapılan kuyunun açılışı yerel halka büyük sevinç yaşattı. Beş sergiden elde ettiği 20 bin TL ile bir kuyu açabildiğini belirten Yavuz Atalay, fotoğraf alarak katkıda bulunan herkese, kuyu başında Somalili çocuklarla foto gönderdi. İlk defa araba ya da beyaz insan gören çocukların saklanma oyunu ile gülümseyerek başlayan bir gezi, zaman geçtikçe kabusa döndüğünü belirten Atalay, “Güney Afrika, Zambiya, Tunus, Somali, Cibuti ve Çad’da profesyonel anlamda fotoğraflar çektim. Oralarda beni en çok etkileyen şey susuzluk oldu. Zambiya’da kaldığım 2 haftalık süreçte 1 kere çok zor imkânlarla duş alabildim. Çad’da insanların çamurlu su içtiklerine tanık oldum,” dedi.



Susuzluktan ölen develer vardı

Susuzluğa en dayanıklı canlı olan develerin bile oturdukları yerde telef olduklarına şahitlik ettiğini söyleyen Yavuz Atalay, “Etraf, hayvan cesetleriyle dolu. Çocuklar açlıktan, susuzluktan ölüyorlar. Topraklarının altında su var ama hayatlarını devam ettirebilmek için bunu çıkartamıyorlar. Bunları gördüğümde su kuyusu açtırmaya karar vermiştim. Çok şükür nasip oldu,” dedi.