Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, Kırklareli Jandarma Komutanlığı ekipleri, Pehlivanköy ilçesinde bir evde sahte içki üretimi ve satışı yapıldığı bilgisine ulaştı. Ekipler, A.A'nın evinde yaptığı aramada, sahte içki yapımında kullanılan malzeme ve 424 litre sahte içki ele geçirildi. Olayla ilgili A.A gözaltına alındı.