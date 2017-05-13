Alınan bilgiye göre, Kırklareli Jandarma Komutanlığı ekipleri, Pehlivanköy ilçesinde bir evde sahte içki üretimi ve satışı yapıldığı bilgisine ulaştı. Ekipler, A.A'nın evinde yaptığı aramada, sahte içki yapımında kullanılan malzeme ve 424 litre sahte içki ele geçirildi. Olayla ilgili A.A gözaltına alındı.
Kırklareli'nde sahte içki operasyonu
13.05.2017 - 11:30 | Son Güncelleme: 13.05.2017 - 11:30
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kırklareli'nde düzenlenen operasyonda, 424 litre sahte içki ile içki yapımında kullanılan düzenek ve malzeme ele geçirildi.
Etiketler : Kırklareli,operasyon,sahte içki,
473061 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/473061.aspx
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