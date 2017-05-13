Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesi TEM otoyolu kavşağında Celal Kürkçü (39) idaresindeki Lüleburgaz Fidanlık Müdürlüğüne ait 39 LB 057 plakalı kamyonet ile Ümit Narinç (25) yönetimindeki 34 FA 5361 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada sürücü Kürkçü ile kamyonette bulunan Berna Şimşek (22), Erdem Hızal (43), Mehmet Akkaya (23), Kübra Aslan (24), diğer araçtaki sürücü Narinç ve yanında bulunan Resul Kan (28) yaralandı. Yaralılar haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerinde Lüleburgaz Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alındı. Öte yandan kaza yapan araçlar çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.