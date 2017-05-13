İzmir İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından yayla mahallesi yolunda yapılan devriye esnasında şüphelenilen hafif ticari otomobil durdurularak arama yapıldı. Yapılan aramalarda araç içinde 3 Erkek Suriyeli, 4 Kadın Suriyeli, 6 Erkek çocuk, 7 Kız Çocuk olmak üzere toplam 20 Suriyeli mülteci yakalandı. Olayla ilgili olarak 4 kişi gözaltına alındı.
İzmir’de 20 kaçak göçmen yakalandı
13.05.2017 - 11:50 | Son Güncelleme: 13.05.2017 - 11:50
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İzmir’in Karaburun ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına kaçmaya çalışan 20 göçmen jandarama ekipleri tarafından yakalandı.
Etiketler : izmir,kaçak,göçmen,haberler,
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