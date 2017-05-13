Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, 45 yaşındaki A.G, Küçükköy Mahallesi'nde bir kahvehane önünde üzerinde taşıdığı 458 gram uyuşturucu madde ile yakalandı. Şahsın Küçükköy’deki evinde yapılan aramada da satışa hazır halde kenevir ele geçirildiği öğrenildi. A.G, sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

