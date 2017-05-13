Alınan bilgiye göre, 45 yaşındaki A.G, Küçükköy Mahallesi'nde bir kahvehane önünde üzerinde taşıdığı 458 gram uyuşturucu madde ile yakalandı. Şahsın Küçükköy’deki evinde yapılan aramada da satışa hazır halde kenevir ele geçirildiği öğrenildi. A.G, sevk edildiği mahkemece tutuklandı.
Yarım kilo kenevirle yakalandı
13.05.2017 - 12:44 | Son Güncelleme: 13.05.2017 - 12:44
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, yarım kilo kenevirle yakalanan bir kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, 45 yaşındaki A.G, Küçükköy Mahallesi'nde bir kahvehane önünde üzerinde taşıdığı 458 gram uyuşturucu madde ile yakalandı. Şahsın Küçükköy’deki evinde yapılan aramada da satışa hazır halde kenevir ele geçirildiği öğrenildi. A.G, sevk edildiği mahkemece tutuklandı.
Etiketler : balıkesir,uyuşturucu,haberler,Ayvalık,
473079 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/473079.aspx
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