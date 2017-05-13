Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Genel Müdürlükten yapılan yazılı açıklamada, bugün ve yarın sabah saatlerine kadar Batı Akdeniz, İç Ege, İç Anadolu'nun güneyi ve batısı ile Batı Karadeniz'de orta kuvvette toz taşınımı beklendiği kaydedildi.

Açıklamada, görüş mesafesinde azalma, hava kalitesinde düşme gibi yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.