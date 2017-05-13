Genel Müdürlükten yapılan yazılı açıklamada, bugün ve yarın sabah saatlerine kadar Batı Akdeniz, İç Ege, İç Anadolu'nun güneyi ve batısı ile Batı Karadeniz'de orta kuvvette toz taşınımı beklendiği kaydedildi.
Açıklamada, görüş mesafesinde azalma, hava kalitesinde düşme gibi yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.
Meteorolojik uyarı geldi
13.05.2017 - 12:45 | Son Güncelleme: 13.05.2017 - 12:45
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugün ve yarın sabah saatlerine kadar Batı Akdeniz, İç Ege, İç Anadolu'nun güneyi ve batısı ile Batı Karadeniz'de toz taşınımı beklendiğini bildirdi.
Genel Müdürlükten yapılan yazılı açıklamada, bugün ve yarın sabah saatlerine kadar Batı Akdeniz, İç Ege, İç Anadolu'nun güneyi ve batısı ile Batı Karadeniz'de orta kuvvette toz taşınımı beklendiği kaydedildi.
Kaynak: AA
Etiketler : Meteorolojik uyarı,
473080 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/473080.aspx
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