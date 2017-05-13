Hatay İl Jandarma Komutanlığında düzenlenen tören sonrası şehit Astsubay Çavuş Niyazi Elçin, memleketi Balıkesir’in Bigadiç ilçesine gönderildi. Şehit Astsubay Elçin’in 2 çocuk babası olduğu ve 1 ay önce Hatay’ın Dörtyol ilçesine geldiği öğrenildi.