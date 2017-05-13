Uğurlama törenine İl Müftüsü Şahin Güven, umreye giden şehitlerin birinci derece yakınları ve aileleri katıldı. İl Müftülüğü tarafından düzenlenen organizasyonla kutsal topraklara gidenler son derece mutlu olduklarını söyledi. İl Müftüsü Güven umreye gidn şehit yakınlarından vatan, millet, Türkiye devleti ve İslam alemi için dua etmelerini istedi.
49 şehit yakını umreye uğurlandı
13.05.2017 - 14:21 | Son Güncelleme: 13.05.2017 - 14:21
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kayseri Müftülüğü ve hayırseverler tarafından 20 Temmuz 2015’ten sonra şehit olan asker, sivil ve polis şehitlerin birinci derece yakınlarını İl Müftülüğü önünden yapılan dua ile umreye uğurlandı.
Etiketler : umre,
473114 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/473114.aspx
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