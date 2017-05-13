Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Uğurlama törenine İl Müftüsü Şahin Güven, umreye giden şehitlerin birinci derece yakınları ve aileleri katıldı. İl Müftülüğü tarafından düzenlenen organizasyonla kutsal topraklara gidenler son derece mutlu olduklarını söyledi. İl Müftüsü Güven umreye gidn şehit yakınlarından vatan, millet, Türkiye devleti ve İslam alemi için dua etmelerini istedi.