Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Geçen yıl Haziran aylarının ortalarında denize girmeye başlayan vatandaşlar, bu yıl ise sezonu Mayıs ayında açtılar. Hava sıcaklığının 23 dereceyi gösterdiği bölgede serinlemek için Dolunay Mahallesi'ndeki halk plajına giden çocuklar ve gençler bu sezon ilk kez denize girdiler. Vatandaşlar, "Havaların ısınmasıyla birlikte bizler de kendimizi denize attık. Gerçekten yaz ayını ve denizi çok özlemişiz. Şimdi denizin tadını çıkarıyoruz" dediler.