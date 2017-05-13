Esentepe Mahallesi Otogar Kavşağı'nda tır ile otomobilin çarpıştığı kazada ağır yaralanan otomobil sürücüsü Mehmet Canlı (37), tedavi gördüğü Ağrı Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti. Eleşkirt ilçesinde dün 71 BB 927 plakalı tır, Mehmet Canlı yönetimindeki 04 AF 279 plakalı otomobille çarpışmış, kazada Canlı ağır yaralanmıştı.