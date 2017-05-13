Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Başkale ilçesinde bulunan İran sınırı yakınlarında Kaşkol Mahallesine yaya olarak geçen 3 Afgan uyruklu göçmen, 3. Hudut Tabur Komutanlığın ekipleri tarafından durduruldu. Batı illerine girmek üzere yurda yasa dışı yollarla girdiklerini tespit edilen kaçaklar, sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Başkale Devlet Hastanesinde getirildiler. sağlık kontrolünden geçirilen kaçak 3 kişi, Van Emniyet Müdürlüğü Yabancılar Şube Müdülüğü'ne gönderileceği belirtildi.