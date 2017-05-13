Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, Mustafa E. yönetimindeki 42 JH 471 plakalı hafif ticari araç, merkez Selçuklu ilçesi Malas Caddesi'nde, Adem Enes Han Karadayı (17) idaresindeki plakası henüz belirlenemeyen motosiklete çarptı.

Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Karadayı, kaldırıldığı Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaçan araç sürücüsü Mustafa E, polis ekiplerince merkez Meram İlçesi Hatıp Caddesi'nde yakalandı. Gözaltına alınan sürücü, polis merkezine götürüldü.