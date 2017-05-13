Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, Çilimli ilçesi Topçular Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yaklaşık 2 metrelik sarı yılanı öldürmek isteyen 62 yaşındaki Bayram E. Yılanın saldırması sonucu bacağında ısırıldı.2 metrelik dev yılan daha sonra izini kaybettirerek yeşilliklerde kaybolurken, talihsiz adamın yakınları 112 acil servis ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine ulaşan sağlık ekipleri talihsiz adama ilk müdahaleyi yapmasının ardından Düzce Atatürk Devlet Hastanesine sevk edilerek tedavi altına alındı.