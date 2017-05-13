Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Engin Türkmen'in sabah hastanedeki dinlenme odasından çıkmadığını fark eden arkadaşları içeri girdi. Gece nöbetci olan Engin Türkmen ölü bulundu. Türkmen'in ölümü arkadaşlarını yasa boğdu. Evli ve bir çocuk babası Engin Türkmen'in kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için cenaze otopsi için Erzurum Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.Ağrı Devlet Hastanesi'nde çocuk gelişim uzmanı olarak görev yapan 45 yaşındaki Emine Barın da geçen 11 Mayıs günü kaldığı öğretmenevindeki odasında ölü bulunmuştu.